Jahresbericht 2025: ORH: Bund soll für Einsätze von Bayerns Grenzpolizei zahlen

München (dpa/lby) - Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) kritisiert in seinem neusten Jahresbericht die hohen Kosten des Freistaates durch die landeseigene Grenzpolizei bei der Erfüllung von Aufgaben des Bundes. "Der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebiets ist Aufgabe der Bundespolizei.Der Bund forderte 2020, 2021 und 2023 Einsatzunterstützungen durchdie bayerische Grenzpolizei an. Eine Kostenerstattung erfolgte hierfür nicht", heißt es in dem Bericht, der am Dienstag offiziell vorgelegt werden soll und der Deutschen Presse-Agentur in München bereits am Montag vorlag.