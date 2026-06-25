Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach jahrelangen Modernisierungsarbeiten öffnen in der Tiefebene des Frankfurter Hauptbahnhofs heute (10.00) wieder erste Geschäfte. Für die neugestaltete Ladengalerie der sogenannten B-Ebene war unter anderem ein neues Lichtkonzept vorgesehen, damit die einst dunklen und wenig einladenden Ecken endgültig Vergangenheit sind. Die Deutsche Bahn will den Bahnhof so attraktiver machen.
Jahrelanger Umbau Erste Läden in neuer B-Ebene am Hauptbahnhof öffnen
dpa 25.06.2026 - 03:30 Uhr