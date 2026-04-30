Jahr ohne Überschwemmungen: Unwetterschäden in Bayern 2025 stark gesunken

Berlin - Nach mehreren stürmischen Jahren mit hohen Schäden hat sich die Natur im vergangenen Jahr vergleichsweise friedlich gezeigt: Die Naturkatastrophenschäden in Bayern sind 2025 im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin mitteilte. Im Freistaat verursachten Sturm, Hagel und andere Wetterunbilden in der Sachversicherung 118 Millionen Euro Schäden. Das war weniger als ein Zehntel der Kosten des Vorjahrs (1,3 Mrd. Euro). Der Grund: 2025 gab es keine großen Überschwemmungen.