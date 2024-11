Sengenthal (dpa/lby) - Ein unbekannter Täter ist in ein Wildtiergehege in Sengenthal (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) eingedrungen und hat dort ein Reh getötet. Er habe das Tier vor Ort erlegt und es abtransportiert, teilte die Polizei mit. Neben einer größeren Blutlache habe er eine zerstörte Wildkamera hinterlassen. Das Vorhängeschloss zum Gatter war demnach gewaltsam geöffnet worden.