Auch der VfR Jagdshof stellte zur 25. Auflage des GutsMuhts-Rennsteig-Staffellaufes erstmals eine Mixed-Staffel – namens „VfR Rennsteig-Challenge“. Die Truppe aus Mitgliedern und Nichtmitgliedern hatte den Staffelstart bereits seit einem halben Jahr geplant – unter der federführenden Hand von Andreas Wolf aus Heinersdorf. Mit Begleitfahrzeugen und Radbegleitungen ausgestattet, begann nun auch für sie das 168 Kilometer lange Abenteuer morgens um 5 Uhr – am Fuße des Rennsteiges in Hörschel. Gut erkennbar, denn Martin Schülein aus Tettau hatte extra dafür orangefarbene „Pflege ohne Grenzen“-Shirts anfertigen lassen. Die wohl härteste Strecke für die meisten Hobbyläufer war auch diesmal Etappe Nummer zwei über den Inselsberg – mit fast 530 Höhenmetern. Nach 17 Stunden und 15 Minuten erreichte die Jagdshofer Staffel ihr Ziel in Blankenstein und belegte damit in der Mixedwertung den 42. Platz. Wahrlich war dieses Laufsport-Spektakel auch für sie eine echte Challenge – vor allem auch angesichts der anstrengenden hochsommerlichen Temperaturen auf der Strecke.