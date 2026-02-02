Schüsse im Revier Cursdorf und an einem Waldweg bei Limbach, nahe des Neuhäuser Stadtteils Steinheid Einen Leser (oder eine Leserin) dieser Zeitung treibt ein nächtliches Geschehen um. Die Sorgen erreichte die Sonneberger Lokalredaktion in Gestalt eines anonymen Leserbriefs. „Des Öfteren musste ich in den letzten Tagen feststellen, dass es zum Ende der Jagdzeit auf Wild verstärkt zu Schüssen in der späteren Abendzeit gekommen ist. Warum und vor allem bei dieser Schneelage“, heißt es in dem Schreiben.