Jagd: Abschuss-Schonzeiten in 85 Schutzwaldgebieten verkürzt

München (dpa/lby) - Die Regierung von Oberbayern hat die Schonzeiten in 85 Schutzwaldgebieten im oberbayerischen Alpenraum zwischen Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgaden verkürzt. Die Änderung trete am Montag in Kraft und sei erst einmal bis Ende Juli 2026 befristet, teilte ein Sprecher der Regierung mit. Ziel der Verordnung sei es weiterhin, die betreffenden Wälder in ihrem Bestand und ihrer Verjüngung vor zu vielen Schäden aufgrund von Abfressen durch Rot-, Gams- und Rehwild zu schützen. Die Maßnahmen hätten demnach keinen Einfluss auf die Abschusszahlen für die Tierarten, sondern verlängere lediglich den Zeitraum für die schon geltenden Abschusspläne.