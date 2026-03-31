Der Wind am Kissel bei Schweina trägt an diesem Vormittag eine sehr kühle Feuchtigkeit mit sich. Doch das Wetter ist für das Vorhaben ideal. Wo einst dichte Fichtenbestände den Horizont markierten, herrscht heute eine Weite, die den Blick bis zur Hohen Rhön und tief ins Werratal freigibt. Diese Aussicht ist jedoch gleichzeitig ein Mahnmal für die gewaltigen Waldschäden vergangener Jahre. Um diese Lücken nachhaltig zu schließen, versammelten sich Ende März erneut 41 Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen des Dr.-Sulzberger-Gymnasiums Bad Salzungen zu einer Aktion, die sich mittlerweile als Tradition in der Region etabliert hat.