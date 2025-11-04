In der Jägerschaft Bad Salzungen hat die Hubertusmesse inzwischen eine vieljährige Tradition, angeregt durch die von Klaus Sträßer ins Leben gerufenen und geleitete Parforcehorn-Gruppe „Buchonia“; sie stellt ein wertvolles, feierliches Stück der Pflege jagdlichen Brauchtums dar. Anders als in der Überlieferung, wonach die Hubertusmesse meist in einem geeigneten lichten Waldstück unter freiem Himmel stattfindet, lädt die Jägerschaft in Verbindung mit der jeweiligen Kirchgemeinde in die Gotteshäuser ein. Auch wenn der Begriff Messe eigentlich für einen katholischen, mit der Feier der Eucharistie, also des Abendmahls, verbundenen Gottesdienst steht, wird hier dem Charakter unserer Region entsprechend in Kirchen beider großer Konfessionen, sprich überwiegend evangelische Gotteshäuser eingeladen. Terminliche Orientierung ist der Gedenktag des Heiligen Hubertus von Lüttich, der nach dem katholischen Heiligenkalender am 3. November begangen wird.