Die Waldhütte auf dem Dietrichsberg oberhalb von Wölferbütt hat sich inzwischen zum Stammplatz für die alljährliche Kreisfuchsjagd der Jägerschaft Bad Salzungen entwickelt. Hier bestehen geeignete Möglichkeiten, um die Strecke aus den erlegten Tieren zu legen und am offenen Feuer bei einem bescheidenen Imbiss (aus Bockwürsten) und den passenden Getränken die Erfahrungen des Jagdjahres auszutauschen, aktuelle Informationen zu übermitteln und auch Sorgen loszuwerden.