Am vergangenen Samstag fand im Stützerbacher Kurpark und seiner von alten Bäumen, gepflegten Wiesen und dem Kurparkteich geprägten Atmosphäre das Jägerfest der Jägerschaft Ilmenau statt. Etwa 200 Gäste aus der Region und benachbarter Jägerschaften nutzten die Gelegenheit, Jagd, Natur und Brauchtum hautnah zu erleben. Das Wetter spielte der Jägerschaft und ihren Besuchern gut in die Karten. Während der Vormittag noch bewölkt war, klarte es im Laufe des Tages auf, und die Sonne setzte den Kurpark in warmes Licht.