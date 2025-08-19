In ihrem Ansinnen, die Burg wieder zu einem Treffpunkt im Dorf zu machen, sehen sich Frank Scheidler und Wilmar Abt durch eine gute Resonanz bestätigt: 120 Gäste aus dem Ort und der Umgebung kamen am Sonntag hierher und erlebten ein Programm, das von Geselligkeit, Geschichte und Jagdwesen geprägt war. Frank Scheidler gab einen kurzen geschichtlichen Abriss zur Burg – und am Abend wurde dazu mit Interessierten auch noch weiter heiß diskutiert. Wer es genauer wissen will und zum Fest nicht anwesend sein konnte: Eine Schautafel gibt Auskunft über Wolfsburg, Burg Mauerschädel, Burgschädel und Co. Scheidlers Familiengeschichte wiederum ist eng mit dem Kriegerverein Oberkatz verbunden – gegründet vom Urgroßvater, ließ wiederum der Vater eine Fahne für diesen anfertigen, die nun (nach vielen, vielen Jahren auf dem Dachboden) wieder auf der Burg wehte.