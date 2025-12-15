Der „Familienausflug“ hatte das Sonneberger Amtsgericht am Markt in Sonneberg zum Ziel. Vier Schwarzkittel inspizierten das Sonneberger Amtsgericht zwischen Bauzaun und schmiedeeiserner Grundstücksbegrenzung. Ein Bild mit Wildschwein auf dem Pflasterstreifen ist in der „Sonneberger Gruppe“ auf Facebook zu sehen. „So eben neben dem Gericht“, postete ein User am Sonntag und den Hinweis, dass da vier an der Zahl unterwegs waren.