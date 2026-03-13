Es war im Sommer 2024, als sich eine bekannte Stimme in der Redaktion meldete. „Hallo, hier ist der Ronny Kaufmann. Ich bin gerade in Lindow zur Reha. Ich erzähle Dir später, wie das alles gekommen ist“, sagte der Anrufer. Lindow/Mark, das liegt rund 400 Kilometer von Brotterode entfernt im Norden von Brandenburg, Topschwimmer der DDR waren da öfter im Trainingslager. Im Nachbarort Gransee haben vergleichsweise viele Schmalkalder im Hochbauregiment 7001 gedient und Bunkerbauwerke errichtet.