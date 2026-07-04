Die Ilmenauer Wohnungs- und Gebäudegesellschaft (IWG) blickt nach Angaben ihrer Geschäftsführerin Karsta Rödiger auf ein wirtschaftlich solides Jahr zurück. Bei der Vorstellung des Geschäftsberichts im Ilmenauer Stadtrat verwies sie zugleich auf zahlreiche Herausforderungen, die das kommunale Wohnungsunternehmen in den kommenden Jahren beschäftigen werden: steigende Kosten, demografischer Wandel, zunehmender Leerstand in Teilen des Bestandes sowie hohe Anforderungen an Modernisierung und Klimaschutz.