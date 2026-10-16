IWF-Tagung: Bundesbank sieht Chancen für längeres Wachstum

Bangkok - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sieht Chancen für ein länger anhaltendes Anziehen des Wachstums in Deutschland und schließt ein erneutes Eingreifen zum Eindämmen der Inflation nicht aus. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) werde alles Nötige tun, damit sie mittelfristig zum Zwei-Prozent-Ziel zurückkehre, sagte Nagel am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bangkok. "Wir haben ja zuletzt zweimal die Leitzinsen erhöht. Wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, schließe ich nicht aus, dass wir möglicherweise noch mal nachlegen müssen."