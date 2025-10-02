Italienischer Schinken: Geschmack und Tradion

Das Fehlen von Zusatzstoffen, Nitriten oder Konservierungsmitteln ist eines der am meisten geschätzten Merkmale des Schinkens. Seine Natürlichkeit entspricht den Anforderungen des modernen Verbrauchers, der auf die Gesundheit der Lebensmittel und die Transparenz der Produktionsprozesse achtet. Der Schinken ist ein ausgewogenes Lebensmittel: reich an hochwertigen Proteinen, leicht verdaulich, mit einem überwiegend ungesättigten Fettgehalt und einem bedeutenden Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen. Der Prosciutto di San Daniele zeichnet sich durch seine Ausgewogenheit zwischen Süße und Geschmack, seinen delikaten Duft und seine weiche, kompakte Konsistenz aus.