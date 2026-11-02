"Independent": "Antonellis dritter Platz in Mexiko, der auf seinen brillanten Sieg von der Pole-Position bis zur Zielflagge in Austin in der vergangenen Woche folgte, war gewissermaßen der Inbegriff der nahezu makellosen Saison des Italieners."

Spanien

"Marca": "Der neue Held heißt Antonelli, der mit 20 Jahren in Mexiko Weltmeister wurde. Die Tränen, die ihm am Ende über die Wangen liefen, sollten nicht täuschen – er ist durch und durch ein echter Kerl, sowohl auf als auch abseits der Piste. Angesichts einer epischen Leistung überwältigen ihn einfach die Emotionen. Mit 20 Jahren schreibt er Geschichte."

"Mundo deportivo": "Der Tag war gekommen. Kimi Antonelli (...) hat sich seinen Lebenstraum erfüllt: Er sicherte sich seinen ersten F1-Weltmeistertitel und ist damit der 36. Fahrer, der seinen Namen in die prestigeträchtige und exklusive Liste aller Formel-1-Weltmeister der Geschichte einträgt, seit die Königsklasse des weltweiten Motorsports 1950 ins Leben gerufen wurde."

"As": "Antonelli ist der Sieger eines Kampfes der Giganten."

"Sport": "Ein Junge aus Bologna, der in der Formel 1 Geschichte schreibt."

"El País": "Was gibt es Besseres als ein Rennen wie das, das Kimi Antonelli am vergangenen Sonntag in Austin hingelegt hat, um sich auf die große Party vorzubereiten, die eine Woche später in einem für ausgelassene Feiern so idealen Schauplatz wie Mexiko-Stadt stattfand. Dort, wo dieser Junge mit seinem äußerst unschuldigen Gesichtsausdruck das Spiel genoss, von dem er schon begeistert ist, seit sein Vater Marco ihn in ein Kart gesetzt hat, als er gerade erst laufen konnte."

Schweiz

"Blick": "Antonelli mit 20 schon auf dem Formel-1-Olymp."

Frankreich

"L'Équipe": "Ein großes Kind mit den Reflexen eines Champions: Kimi Antonelli, ein Fahrer, der von Mercedes von Kindesbeinen an gefördert wurde."

"Le Monde": "Kimi Antonelli, mit 20 Jahren zum F1-Weltmeister gekrönt – Mercedes’ gewonnene Wette. Der italienische Fahrer, der aus der Nachwuchsabteilung der 'Silberpfeile' stammt, wird der jüngste Weltmeister in der Geschichte der Königsklasse des Motorsports."

Niederlande

"AD": Kimi Antonelli wird nach einem chaotischen Rennen der jüngste Weltmeister aller Zeiten.

Österreich

"Krone": "Das einstige Wunderkind ist Weltmeister. Bereits in seiner zweiten Formel-1-Saison hat Andrea Kimi Antonelli alle überflügelt und sich im Alter von 20 Jahren zum mit Abstand jüngsten Champion der Motorsport-Königsklasse gekrönt."

"Der Standard": "Es ist vollbracht: Mercedes-Youngster Kimi Antonelli hat sich am Sonntag zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Formel 1 gekürt."