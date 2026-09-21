Italienbesuch: Kretschmer reist zum Papst und hat Stollen im Gepäck

Kretschmer kommt zur Audienz nicht mit leeren Händen. Sein Präsent für den Heiligen Vater hat es in sich - und zwar jede Menge Kalorien. Der vier Kilogramm schwere Christstollen wurde in der Konditorei von Thomas Neubert in Bärenstein (Erzgebirge) gebacken und soll dem Papst auf einem eigens angefertigten Holzbrett serviert werden, in das ein Tischler den Namen des Pontifex gelasert hat. Bis zu Weihnachtszeit soll der Stollen im Vatikan reifen, um dann seine geschmackvolle Vollendung zu erlangen.