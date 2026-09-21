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Italienbesuch Kretschmer reist zum Papst und hat Stollen im Gepäck

Ministerpräsident Michael Kretschmer will Papst Leo XIV. Appetit auf Sachsen machen - mit einem Christstollen. Auch ein Herrnhuter Stern für die Adventskrippe des Heiligen Stuhls ist im Reisegepäck.

Italienbesuch: Kretschmer reist zum Papst und hat Stollen im Gepäck
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Sachsens Ministerpräsident trifft bei seiner Italienreise auch den Heiligen Vater im Vatikan. (Archivbild) Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Dresden/Rom (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) begibt sich erneut auf eine Italienreise. Von diesem Dienstag bis Donnerstag sind Termine in Rom und beim Papst im Vatikan geplant, teilte die Staatskanzlei mit. Neben Kretschmer gehören der Delegation drei weitere Kabinettsmitglieder an: Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch, Infrastrukturministerin Regina Kraushaar und Justizministerin Constanze Geiert (alle CDU). Sie nehmen auch an der Privataudienz bei Papst Leo XIV. am Mittwochmorgen teil.

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Kretschmer hat gehaltvolles Gebäck im Gepäck 

Kretschmer kommt zur Audienz nicht mit leeren Händen. Sein Präsent für den Heiligen Vater hat es in sich - und zwar jede Menge Kalorien. Der vier Kilogramm schwere Christstollen wurde in der Konditorei von Thomas Neubert in Bärenstein (Erzgebirge) gebacken und soll dem Papst auf einem eigens angefertigten Holzbrett serviert werden, in das ein Tischler den Namen des Pontifex gelasert hat. Bis zu Weihnachtszeit soll der Stollen im Vatikan reifen, um dann seine geschmackvolle Vollendung zu erlangen.

Konditormeister: "So etwas passiert einem nur einmal im Leben."

Konditormeister Neubert selbst gehört nicht der Delegation an. Es sei Auszeichnung genug, für den Heiligen Vater einen Rosinenstollen zu backen. "Natürlich habe ich mir besondere Mühe gegeben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "So etwas passiert einem nur einmal im Leben." Sein Geschäft bestehe schon in der vierten Generation. Die Rezeptur für den Stollen stamme noch von seinem Urgroßvater. 

Herrnhuter Stern für die Adventskrippe des Heiligen Stuhls

Anschließend will der Ministerpräsident an den Vatikan einen Herrnhuter Stern überreichen. Er soll ab 8. Dezember die Adventskrippe des Heiligen Stuhls auf dem Petersplatz schmücken.

Partnerschaft Sachsens mit der Region Latium

Die Reise soll der Stärkung der Partnerschaft Sachsens mit der Region Latium und dem Ausbau der Zusammenarbeit vor allem im Wissenschaftsbereich dienen, hieß es. Geplant sei ein Gespräch mit Anna Maria Bernini, Italiens Ministerin für Universitäten und Forschung. Mit Francesco Rocca, Präsident der Region Latium, unterzeichnet Kretschmer eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding). Die Kooperation erstreckt sich vor allem auf die Bereiche Wirtschaft, Justiz, Denkmalpflege, Kunst, Kultur und Tourismus.