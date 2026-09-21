Italienbesuch: Kretschmer reist zum Papst und hat Stollen im Gepäck

Dresden/Rom (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) begibt sich erneut auf eine Italienreise. Von diesem Dienstag bis Donnerstag sind Termine in Rom und beim Papst im Vatikan geplant, teilte die Staatskanzlei mit. Neben Kretschmer gehören der Delegation drei weitere Kabinettsmitglieder an: Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch, Infrastrukturministerin Regina Kraushaar und Justizministerin Constanze Geiert (alle CDU). Sie nehmen auch an der Privataudienz bei Papst Leo XIV. am Mittwochmorgen teil.