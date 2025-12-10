Trient - Mangels Neuschnee ist in den italienischen Alpen Schnee mit dem Hubschrauber eingeflogen worden. Am Hausberg der norditalienischen Stadt Trient, dem Monte Bondone, wurde Schnee mit etwa 40 Flügen aus einem Helikopter auf die Pisten geschüttet, damit Skifahren möglich ist. Auf einem Video des italienischen Fernsehsenders Rai ist zu sehen, wie größere Mengen aus höheren Lagen mit einem Netz transportiert und dann abgeladen werden. Insgesamt soll der Einsatz etwa vier Stunden gedauert haben.