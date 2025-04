Fußball: Weltmeister Mats Hummels beendet Karriere im Sommer

Siegtorschütze im WM-Viertelfinale

Seinen größten Erfolg feierte der langjährige Nationalspieler 2014 mit dem Weltmeistertitel in Brasilien. Dabei köpfte er im Viertelfinale gegen Frankreich das 1:0-Siegtor, zuvor hatte er bereits beim 4:0-Auftakterfolg gegen Portugal per Kopf zum 2:0 getroffen. In 78 Länderspielen erzielte er fünf Tore. Verwehrt blieb ihm der Titel in der Champions League, 2013 unterlag er im Londoner Wembley-Stadion im Finale mit dem BVB dem FC Bayern 1:2. Im vorigen Sommer gab es an gleicher Stelle im Endspiel ein 0:2 gegen Real Madrid.