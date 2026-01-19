Rom - Der italienische Modeschöpfer Valentino Garavani ist tot. Der Gründer des gleichnamigen Modelabels starb im Alter von 93 Jahren, wie seine Stiftung mitteilte.
Italien Italienischer Modeschöpfer Valentino ist tot
dpa 19.01.2026 - 19:16 Uhr
Rom - Der italienische Modeschöpfer Valentino Garavani ist tot. Der Gründer des gleichnamigen Modelabels starb im Alter von 93 Jahren, wie seine Stiftung mitteilte.