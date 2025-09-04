Mailand - Der italienische Modeschöpfer Giorgio Armani ist. Er starb im Alter von 91 Jahren, wie das Modehaus in den sozialen Medien mitteilte.
Italien Italienischer Modedesigner Giorgio Armani gestorben
dpa 04.09.2025 - 15:33 Uhr
