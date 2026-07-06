Bahnprojekt: Bahn plant Milliarden-Finanzpuffer für Brenner-Zulaufstrecke

Berlin/München (dpa/lby) - Eines der größten Neubauprojekte der Deutschen Bahn soll knapp neun Milliarden Euro kosten - im ungünstigen Fall könnte es auch erheblich mehr werden. Die Bahn geht für Planung und Bau der bayerischen Zuleitungsstrecke zum Brennerbasistunnel von München zur österreichischen Grenze mittlerweile von Planungs- und Baukosten in Höhe von 8,57 Milliarden Euro aus, wie die Projektleitung berichtete. Als Vorsorge für den Ausgleich von Inflation und sonstigen Risiken hinzu kommt ein Puffer von addiert knapp 7,6 Milliarden Euro.