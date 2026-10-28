Bonn/Düsseldorf - Europa gerät bei Schlüsseltechnologien immer stärker ins Hintertreffen gegenüber den USA und China. Während die beiden globalen Technologie-Großmächte ihre Abhängigkeiten in den vergangenen Jahren spürbar abbauen konnten, ist Europa heute abhängiger von ausländischen Digitaltechnologien als noch vor gut einem Jahrzehnt. Das geht aus einer umfassenden Vergleichsstudie des Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS) der Universität Bonn in Kooperation mit dem Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation hervor, die heute veröffentlicht wurde.