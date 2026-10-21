Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine neu entdeckte weltweite Sicherheitslücke hat auch auf hessischen Internetseiten für Stillstand gesorgt. Aufgrund einer Sicherheitslücke in der Software PHP, die auch für die Webangebote der Landesregierung genutzt werde, seien technische Anpassungen nötig geworden, teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden auf Anfrage mit. "In diesem Zusammenhang sind hessen.de sowie die Webseiten der Ministerien und der nachgeordneten Bereiche im Hessen-Web vorübergehend nicht erreichbar."