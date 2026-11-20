Nürnberg - Die Immobilienverwaltung der Bundesagentur für Arbeit ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Das sagte eine Sprecherin der Behörde der Deutschen Presse-Agentur. Sensible Kundendaten etwa von Leistungsempfängern seien nach derzeitigen Kenntnissen nicht betroffen - die Immobilienverwaltung sei erst im Juli in die BA integriert worden und nutze eine eigene IT-Infrastruktur, die nicht mit dem Rest der Bundesagentur verwoben sei.