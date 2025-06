Der "Tiger" erfindet sich neu

Ende der 80er Jahre schafft er ein berufliches Comeback, als er sich musikalisch neu erfindet. Mit den Soundtüftlern von Art Of Noise nimmt er den Song "Kiss" von Prince neu auf. Das Musikvideo läuft auf MTV, der "Tiger" Jones gilt plötzlich wieder als angesagt.

1994 veröffentlicht er das Album "The Lead And How to Swing It" mit Einflüssen von Pop, Rock, Funk und Dance - und der Hitsingle "If I Only Knew", die er auch auf seiner aktuellen Tournee zum Besten gibt.

Auf dem Duett-Album "Reload" covert er 1999 mit angesagten Künstlern wie Robbie Williams, den Stereophonics und den Cardigans wieder eine Mischung aus bekannten und nicht so bekannten älteren Songs. "Mama Told Me Not To Come" und "Burning Down The House" werden Hits - genauso wie "Sex Bomb", das ihm der hannoversche Produzent Mousse T. auf den Leib schreibt und das ein Meilenstein seiner Karriere wird.

Ein weiterer musikalischer Geniestreich – und eine Art Neuerfindung – gelingt Jones mit der Album-Trilogie "Praise & Blame" (2010), "Spirit In The Room" (2012) und "Long Lost Suitcase" (2015), auf der er alte Gospel-, Soul- und Blues-Nummern interpretiert. Seine Version von John Lee Hookers "Burning Hell" ist ein echter Kracher.

Jüngeres Publikum kennt ihn als Fernseh-Juror

Seine umfangreichen musikalischen Erfahrungen hat Sir Tom, der 2006 von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen wurde, in seiner unterhaltsamen Autobiografie "Over The Top And Back" aufgeschrieben. Und er gibt sie in der TV-Sendung "The Voice UK" an jüngere Künstler weiter.

Seit 2012 sitzt er, bis auf eine kurze Unterbrechung, in der Jury der Show und überrascht seine Co-Stars und das Publikum regelmäßig mit wuchtigen Gesangseinlagen. Das bescherte ihm viele neue und jüngere Fans, wie man bei seinen Konzerten feststellt.

Den legendären James-Bond-Titelsong "Thunderball" hat Tom Jones übrigens seit fast zehn Jahren nicht mehr live gesungen. Vielleicht ist das Risiko zu groß, dass der "Tiger" auf seine alten Tage bei dem anstrengenden letzten Ton doch noch umkippt. Man würde ihm allerdings zutrauen, dass er es immer noch schafft.