IT-Dienstleistungen: Datev: Nutzung von E-Rechnung noch zögerlich

Seit 1. Januar 2025 müssen Unternehmen in Deutschland in der Lage sein, strukturiere E-Rechnungen - also nicht nur elektronische verschickte Rechnungen etwa im pdf-Format - zu empfangen. Die Pflicht zum Versand von E-Rechnungen greift gestaffelt, je nach Unternehmensgröße. Spätestens 2028 müssen alle Rechnungen im geschäftlichen Verkehr elektronisch ausgestellt werden.