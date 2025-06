Die Internationale Studierendenwoche in Ilmenau, kurz Iswi, bringt alle zwei Jahre junge Menschen aus der ganzen Welt in die Universitätsstadt. Einen besonders nahen Einblick in diesen internationalen Austausch ermöglichen jedes Jahr die sogenannten Hosts. Gastfamilien, die Studierende für die Dauer der Iswi bei sich aufnehmen. Eine dieser Familien ist die von Stefan Riehmer. Der 44-jährige Informatiker und Fotograf lebt mit seiner Frau Jialan Cao-Riehmer und den gemeinsamen Kindern in Oberpörlitz. Für zehn Tage im Jahr wohnen außerdem Samy, Valeria und Leonela aus Mexiko bei ihnen.