Wie gut lässt es sich in Ilmenau spielen? Oder anders gesagt: Wie steht es um die Spielplätze in Ilmenau und Umgebung? Immerhin gibt es für den Nachwuchs 55 öffentliche Areale mit 322 Spielgeräten zum Toben, Klettern und Spaß haben. Einen ausführlichen Lagebericht hat Tim Poppel, Mitarbeiter im städtischen Sport- und Betriebsamt und Sachbearbeiter für Spielplätze, im Ilmenauer Sozial- und Gleichstellungsausschuss gegeben. Das kam dabei raus: