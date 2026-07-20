Lionel Messis Argentinier haben den Musiker schon im zweiten WM-Finale nacheinander um einen Millionenbetrag gebracht: 2022 setzte Drake eine Million Dollar auf einen Sieg der Südamerikaner gegen Frankreich innerhalb der ersten 90 Minuten. Auch der Einsatz war also weg für den Superstar, Argentinien siegte erst im Elfmeterschießen. "Wie heißt es so schön??? Beim nächsten Mal mehr Glück... mehr muss man nicht sagen", schrieb Drake nun vor wenigen Tagen, als er die neue Wette platzierte.