Julie von Voß wurde am 24. Juli 1766 im Schloss Buch geboren. Im Jahr 1787 heiratete sie König Friedrich Wilhelms II. in Abstimmung mit dessen erster Ehefrau Königin Frederike Luise. Im selben Jahr wurde sie zur Gräfin von Ingenheim ernannt. Am 25. März 1789 starb von Voß an den Folgen einer Lungentuberkulose.