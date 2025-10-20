Auch im Unterland waren die Wäldler nicht zu stoppen: Der Tabellenführer Lauscha/Neuhaus gewann am Ende knapp mit 3:2, aber keinesfalls unverdient, und konnte so seine Führung an der Tabellenspitze sogar ausbauen. Der Sieger hatte die bessere Spielanlage und auch die Mehrzahl an Möglichkeiten. Die Platzhirsche versuchten es dabei meist mit langen Bällen. Trotz der beiden unterschiedlichen Herangehensweisen wurde es am Ende noch einmal richtig spannend.