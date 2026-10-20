Israel-Kritik Berliner Linke kann Konflikt um Abgeordnete nicht lösen

Emde teilte aus

Nur wenig später meldete sich Emde mit ihrem Instagram-Video zu Wort. Dort bemängelte sie unter anderem, die Fraktionserklärung nenne nur selektiv Details aus Partei-Beschlüssen zu dem Themenkomplex. Nicht erwähnt werde darin etwa ein Beschluss der Linken, die das israelische Vorgehen im Gaza-Krieg seit einem Parteitag im Juni offiziell als "Völkermord" bezeichnet.

Dass es kein Existenzrecht für Staaten gebe, sei ein völkerrechtlicher "No-Brainer", also eine Selbstverständlichkeit. Zum Umgang mit ihrer Person sagte Emde, sie sei unfreiwillig zur Protagonistin eines "Schmierentheaters" geworden, inszeniert unter anderem von SPD und Grünen.

Dass sie in die Fraktion aufgenommen worden sei, sei "ein kleiner Geländegewinn gegen die Staatsräson", fügte Emde hinzu. Den rechtlich unspezifischen Begriff der "Staatsräson" hatte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 2008 geprägt: In einer Rede vor dem israelischen Parlament sagte sie, dass die historische Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels Teil der Staatsräson Deutschlands sei.