Israel-Hisbollah-Konflikt: Reise von Ministerin Radovan in den Libanon abgebrochen

Berlin - Eine Reise von Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) in den Libanon ist aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgebrochen worden. "Aufgrund laufender Bewertung der Entwicklungen der sich akut zuspitzenden Lage in Beirut wurde diese Entscheidung aus militärischen Gründen getroffen", lautete die offizielle Absage aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Reise in die libanesische Hauptstadt Beirut sei während des Anflugs gestoppt worden, hieß es.