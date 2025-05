Kunst nicht um der Kunst willen, sondern um sichtbar zu machen, was passiert ist. Fotografin Halina Hildebrand geht mit ihrer Wanderausstellung selbst auf Reisen durch Thüringen, weil sie etwas zu sagen und zeigen hat, was im aktuellen Nachrichtengeschehen oft untergeht. Neben dem Blick auf das Leiden und Sterben der Menschen in Gaza fühlen sich die von der Hamas am 7. Oktober 2023 angegriffenen Israelis nicht gesehen: Das Grauen, die Gewalt, die bestialisch Ermordeten und deren Angehörigen. Der ganze Hass der Hamas, der sich mit dem Massaker vor eineinhalb Jahren auf die Israelis manifestiert hat. Und der steigende Antisemitismus in Deutschland. Der Verbleib von 59 Geiseln ist noch ungewiss.