Bundesanwaltschaft: Mordanschläge auf Juden geplant? Zwei Männer angeklagt

Weitere Festnahme im November

Im November hatte die Bundesanwaltschaft in Dänemark dann den nun Mitangeklagten festnehmen lassen. Der Afghane soll dem Dänen zugesagt haben, einem unbekannten Dritten eine Waffe zu verschaffen und ihn zu einem Mordanschlag auf Volker Beck zu veranlassen, teilte die Behörde mit. Auch er sitzt seit seiner Auslieferung nach Deutschland in Untersuchungshaft.

Die Konferenz der Europäischen Rabbiner (CER) verschärfte ihre Kritik am Umgang Europas mit der iranischen Führung: "Spätestens jetzt darf niemand mehr von Einzelfällen sprechen", verlangte Generalsekretär Gady Gronich. "Das iranische Regime führt einen systematischen Terrorkrieg gegen Juden, gegen Israel und gegen demokratische Gesellschaften – auch mitten in Europa und auf deutschem Boden." Sämtliche Finanzierungs-, Tarn- und Einflussstrukturen in Europa müssen kompromisslos offengelegt und zerschlagen werden. Ähnliche Forderungen erhob auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft.

"Wenn nun sogar gezielte Mordpläne gegen führende Vertreter des jüdischen Lebens bekannt werden, ist eine rote Linie überschritten", erklärte CER-Generalsekretär Gronich. "Demokratische Staaten müssen endlich begreifen: Der iranische Terror richtet sich nicht nur gegen Juden oder Israel. Er richtet sich gegen die Freiheit Europas selbst."