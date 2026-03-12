Nach dem Terrorakt verschärfte sich in Russland der Ton gegen Migranten, wie das Portal Mediazona schrieb. Die Regeln für den Zugang zu Veranstaltungen wurden knapp ein Jahr nach dem Anschlag verschärft, offiziell aus Sicherheitsgründen. Tickets etwa für das Theater gibt es nur noch unter Vorlage eines Ausweises bei der Buchung und vor Ort.

Moskau hält an ukrainischer Spur fest

Obwohl die ISPK den Anschlag für sich reklamiert, versuchten russische Stellen immer wieder eine Spur zur Ukraine aufzutun. Auch in einem Kommentar zu dem Urteil beharrt das Ermittlungskomitee auf einer Verwicklung Kiews. Es sei zweifelsfrei festgestellt, dass dieses unmenschliche Verbrechen im Interesse der ukrainischen Führung geplant und ausgeführt worden sei, hieß es. Ziel sei gewesen, die politische Lage in Russland zu destabilisieren.

Beweise wurden nicht vorgelegt. Die Ukraine hat jedwede Beteiligung bereits im März 2024 zurückgewiesen. Die russische Justiz fahndet immer noch nach zwei Drahtziehern und vier mutmaßlichen Komplizen, die sich außerhalb Russlands aufhalten sollen.