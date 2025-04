Islamistische Anschläge: Terrorismusforscher: Viele Einzeltäter mit diffusem Motiv

Während in früheren Jahren für islamistische Terroristen als "Trigger" vor allem westliche Militärinterventionen wie im Irak und in Afghanistan eine Rolle gespielt hätten, waren es später nach Einschätzung von Experten verstärkt Mohammed-Karikaturen beziehungsweise Koran-Verbrennungen. In den Jahren 2014 bis 2017 folgten Anschläge mit Bezug zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Laut Kahl ist die IS-Ideologie zwar bis heute ein Bezugspunkt. Bei den letzten Anschlägen in Deutschland, die nach seinen Worten alle von "operativen Einzeltätern" mit eher diffusem Motiv verübt wurden, sei jedoch keine oder nur eine sehr lose Verbindung zu Terrorgruppen festzustellen gewesen.