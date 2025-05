Islamismus-Verdacht Nach Messerangriff: Karlsruhe ermittelt wegen Anschlags

Karlsruhe - Nach dem Messerangriff eines Mannes auf mindestens vier Menschen vor einer Bielefelder Bar rückt die Frage in den Fokus, ob es eine islamistische Tat gewesen ist. Der 35 Jahre alter Syrer war nach der Tat am Sonntagmorgen geflohen, am Montagabend aber in Heiligenhaus bei Düsseldorf festgenommen worden. Zunächst ging die Bielefelder Staatsanwaltschaft dem Sachverhalt nach, am Dienstagabend übernahm aber die Karlsruher Bundesanwaltschaft die Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Anschlags.