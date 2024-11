Auf Mitglieder- und Gehaltslisten des IS seien Angaben zu seinen Kampfeinheiten, zu seiner Entlohnung und die Namen seiner Eltern, seines Großvaters, seines Urgroßvaters und seines Stammes aufgeführt. Den Kampfnamen Abu Abdallah Al-Shami habe er in einem Telegram-Chat und bei Facebook selbst verwendet. Auch vergangenes Jahr habe er mit der Ideologie des IS sympathisiert, wie die Auswertung seiner Handydaten zeige.