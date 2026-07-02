Jakarta - Ein Kuss während eines Livestreams auf der Plattform TikTok hat für ein junges Paar in Indonesien schmerzhafte Folgen gehabt: In der streng konservativen Provinz Aceh sind die beiden öffentlich mit Rohrstöcken ausgepeitscht worden. Ein Scharia-Gericht hatte den 22 Jahre alten Mann und die 25-jährige Frau wegen eines Verstoßes gegen das islamische Sittengesetz zu jeweils 21 Stockhieben verurteilt, wie lokale Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Die Begründung: Sie seien nicht verheiratet.