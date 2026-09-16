Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist vor dem Oberlandesgericht Frankfurt wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt worden. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem heute 26-Jährigen vor, als Jugendlicher ab Dezember 2014 eine militärische Ausbildung beim IS durchlaufen und einen Treueeid geleistet zu haben, wie die Anklagebehörde mitteilte. Anschließend solle der irakische Staatsangehörige bis März 2017 gegen Bezahlung auf irakischem Staatsgebiet für verschiedene Einheiten und Untereinheiten des IS-Kriegsministeriums tätig gewesen sein.