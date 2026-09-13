Es wurde gelacht, geschmunzelt, gestaunt – aber auch nachgedacht und an der einen oder anderen Stelle ganz still zugehört. Die 65-jährige Sängerin, Schauspielerin, Musicaldarstellerin, Fernsehmoderatorin und Buchautorin Isabel Varell präsentierte keinen gewöhnlichen Kleinkunstabend. Sie nahm ihr Publikum mit auf eine sehr persönliche Reise durch ihr Leben mit all seinen Höhen und Tiefen, Erfolgen und Niederlagen, Begegnungen, Freundschaften und schmerzhaften Erfahrungen. Dabei zeigte sich schnell: In eine Schublade passt Isabel Varell nicht. Sie ist Entertainerin, Geschichtenerzählerin und Sängerin zugleich und vor allem eine Frau, die gelernt hat, auch über die schwierigen Seiten des Lebens mit Humor und Selbstironie zu sprechen.