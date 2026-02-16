 
Irschenberg nahe München Wegen Schneeglätte: Lkw rutscht Böschung hinab

Ein Lkw kommt auf der A8 von der Fahrbahn ab und rutscht die Böschung hinab. Dabei verliert er fast seine ganze Ladung.

Auch der Fachberater Gefahrgut der Freiwilligen Feuerwehr war vor Ort. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Irschenberg (dpa/lby) - Aufgrund von Schneeglätte ist ein Laster auf der A8 in Richtung München im Landkreis Miesbach von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung hinabgerutscht. Dabei verlor er fast seine ganze Ladung: 18.000 der 20.000 Liter flüssiger Kalk sickerten in den Boden, wie die Polizei mitteilte. Weil zunächst unklar war, ob es sich um Gefahrgut handelte, war die Freiwillige Feuerwehr mit einem Gefahrgut-Spezialisten sowie ein Notärzte-Team vor Ort, hieß es.

Der 59 Jahre alte Fahrer sei unverletzt geblieben. Laut Polizei bestand keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 150.000 Euro. 

Die Bergung des Lkw werde am Vormittag bei Tageslicht erfolgen, teilte die Polizei mit. Auch der Boden werde bei Tageslicht inspiziert und abgetragen. Dazu werde die mittlere und die rechte Spur im entsprechenden Bereich gesperrt.