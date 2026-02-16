Irschenberg (dpa/lby) - Aufgrund von Schneeglätte ist ein Laster auf der A8 in Richtung München im Landkreis Miesbach von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung hinabgerutscht. Dabei verlor er fast seine ganze Ladung: 18.000 der 20.000 Liter flüssiger Kalk sickerten in den Boden, wie die Polizei mitteilte. Weil zunächst unklar war, ob es sich um Gefahrgut handelte, war die Freiwillige Feuerwehr mit einem Gefahrgut-Spezialisten sowie ein Notärzte-Team vor Ort, hieß es.