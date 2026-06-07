Ironman-EM Laura Philipp in Hamburg knapp am EM-Titel vorbei

Diskussionen um Radstrecke schon vor dem Rennen

Um die Radstrecke hatte es in Bergedorf und Kirchwerder schon im Vorfeld Diskussionen gegeben. Nachdem bei der Männer-EM vor drei Jahren der Fahrer eines Begleitmotorrades nach einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer verstorben war, war die Passage in den Vier- und Marschlanden aus Sicherheitsgründen verändert worden.