Das Ministerium will sich in Kürze melden – so war die letzte Auskunft, die Bürgermeister Alexander Schmitt in der vergangenen Woche erhalten hat. Das Dorf auf der Hohen Rhön hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass der vom Bund und der EU komplett geförderte Radwegebau am „Iron Curtain Trail“ – im Fall der Rhön neben der Landstraße von Frankenheim in Richtung Birx – doch noch klappt: Das Geld ist da, doch bei den nötigen Genehmigungen seitens des Landes gibt es Sand im Getriebe. Kann der nicht beseitigt werden, müssten die Fördermittel zurückgegeben oder aber der Realisierungszeitraum verlängert werden. Bis Jahresende ist, wenn die Genehmigungen jetzt noch fehlen, der Bau kaum mehr zu schaffen. Umweltminister Tilo Kummer (BSW) hatte jüngst nach einem Besuch in der Rhön, bei dem das Problem an ihn herangetragen wurde, zugesagt, dass er beim Entwirren des Behördenknotens helfen will. Derzeit ist noch nicht abschätzbar, ob das gelingt – und wie schnell.