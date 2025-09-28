Der 1. Irmelsberglauf in Crock und die Laufserie um den Werra-Rennsteig-Cup (WRC) 2025 sind Geschichte. Am Sonntag trafen sich vor der Waldbühne gut 203 Starter, um die Sieger der Lauf-Premiere sowie die WRC-Gesamtsieger 2025 zu küren. Andreas Mann, 1. Vorsitzender des Gastgebervereins „Gemeinsam für Crock e. V.“, war hochzufrieden. „Alles lief aalglatt. Für den ersten Lauf sind wir hier super zufrieden. Alle Starts sind auf die Minute genau rausgegangen – wirklich bombe.“ Auf die Frage, ob es 2026 eine zweite Auflage des Irmelsberglaufes geben wird, antwortete er: „Wir haben so ein tolles Feedback bekommen – für die Organisation, die Streckenführung, für alles. Aber klar gibt es immer was zu verbessern. Und ja – selbstverständlich sind wir nächstes Jahr wieder am Start.“ Rein sportlich sorgte wieder mal Hannes Hittinger für einen Paukenschlag: Für die 8,5 anspruchsvollen, sehr bergigen Kilometer benötigte der Forschengereuther gerade mal 32 Minuten. „Hannes hat da eine brutale Siegerzeit in Stein gemeißelt. Das wird so schnell keiner toppen“, ist sich Mann sicher. Alle Ergebnisse sind online (wrc-hildburghausen.de) abrufbar.