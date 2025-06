Das Leid von Tuam ist kein Einzelfall

In einem kleinen Abschnitt des Geländes wird bereits an die Toten erinnert. Der Rasen ist sattgrün, am Mauerwerk waren die großen Ziffern 7, 9 und 6 zu sehen. Neben dem kleinen Gittertor wurde eine kleine Gedenktafel mit zwei Engeln angebracht. Die Nonnen vom St. Mary's Mother and Baby Home gehörten dem katholischen Orden The Sisters of Bon Secours an.